Крымским чиновникам пригрозили увольнением за нарушение запрета на корпоративы
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые примут участие в новогодних корпоративах. Депутатов за аналогичный проступок исключат из партии
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые примут участие в новогодних корпоративах. Депутатов за аналогичный проступок исключат из партии. Ранее руководство республики ввело запрет на проведение корпоративных мероприятий из-за пандемии коронавируса с 20 декабря по 15 января.
«Если будут замечены должностные лица, не важно, какого уровня, на корпоративах, и депутатский корпус, то по должностным лицам - вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего. С депутатским корпусом - вплоть до исключения из партии», - предупредил чиновников и депутатов главы Крыма, слова которого приводит ТАСС.
Сергей Аксенов отметил, что во время пандемии коронавируса нарушить запрет на проведение и посещение корпоративов могут только те, у кого нет «ума, внутреннего стержня и дисциплины». «Мы, с одной стороны, боремся, а вы собираетесь на гулянку пойти, а потом прийти и сказать: „ну вот мы все заразились“», - заявил глава республики. Искать нарушителей планируют, в том числе и с помощью социальных сетей.
Кроме того, Сергей Аксенов пригрозил лишить государственной поддержки отели и санатории, которые будут проводить у себя новогодние корпоративы.