Заместителем финансов республики Тува стал рэпер МС Belek
В Туве заместителем министра экономики региона назначили рэпера МС Belek (Белек Анай-оол). В правительстве заявили, что рэпер будет курировать развитие промышленности и заниматься стратегическим планированием
В Туве заместителем министра экономики региона назначили рэпера МС Belek (Белек Анай-оол). В правительстве заявили, что рэпер будет курировать развитие промышленности и заниматься стратегическим планированием.
Издание «ТуваМедиаГрупп» сообщает, что Белек Анай-оол работал секретарем-референтом в республиканской больнице № 2, а последние 10 лет он трудился в Тувинском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на различных должностях.
Рэпер в свое время закончил Российский государственный социальный университет по направлению «Финансы и кредит. Банковское дело», а позже получил диплом Уральского государственного экономического университета по направлению «Государственная и муниципальная служба».
Помимо этого, Белек Анай-оол читает рэп под псевдонимом MC Belek.