09 декабря 2020, 15:45
Госдума приняла законопроект о гарантиях неприкосновенности бывших президентов
В соответствии с принятым документом, бывшего президента нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту главы государства, но и в любое другое время. Экс-президента запрещено допрашивать и проводить у него обыски
Депутаты Госдумы на заседании 9 декабря приняли законопроект о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России.
В соответствии с принятым документом, бывшего президента нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту главы государства, но и в любое другое время. Экс-президента запрещено допрашивать и проводить у него обыски.
Статус неприкосновенности, по новому закону, распространяется на занимаемые экс-президентом жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы и багаж.
Документ также усложняет процедуру лишения неприкосновенности бывших президентов. Для этого необходимо получить согласие обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов.