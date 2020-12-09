На ИЖС будут выдавать проектное финансирование
В России начинают активно развивать рынок частных жилых домов. Россияне, желающие переселиться в частные дома получат выгодные условия ипотеки. Прием заявок уже открылся
В России начинают активно развивать рынок частных жилых домов. Россияне, желающие переселиться в частные дома получат выгодные условия ипотеки. Прием заявок уже открылся. Застройщики, которые работают с проектами индивидуального жилищного строительства (ИЖС), нуждаются в серьезной поддержке. Об этом заявил замглавы ДОМ.РФ Артем Федорко.
По словам Федорко, российским застройщикам, которые осваивают новые территории и строят частные дома и поселки, нужна поддержка. На них ложатся обязательства не только по строительству домов, но и по обеспечению нового поселка всей необходимой инфраструктурой.
«Мы видим перспективы для роста данного рынка и активно работаем над развитием этого направления. Банк ДОМ.РФ уже одобрил финансирование двух сделок проектного финансирования для ИЖС», — отметил Федорко.
В настоящее время у застройщиков на ИЖС приходится около половины вводимого жилья. При этом всего 5% этого жилья оплачивается за счет ипотечного кредитования. Федорко считает, что в этом направлении есть потенциал для роста. Ведь в многоквартирных домах квартиры покупаются в основном за счет ипотеки – 70%.
Для наращивания доли ипотеки в индивидуальном строительстве банк ДОМ.РФ выделяет на финансирование проектов 300 миллионов рублей. Это позволит просубсидировать ипотечные кредиты на сумму 2 миллиарда рублей. Программа по условиям схожа с ипотекой с господдержкой. Но ограничен возраст участников и обязательно наличие детей.
Прием заявок на участие в программе уже начат. И даже есть первые одобренные кредиты. Ставка по ипотеке зависит от доходов и начинается от 6,1%. Выписка с доходами подтверждается в ПФР.
Сейчас в России приобрести в ипотеку можно менее 20% всех объектов индивидуального жилищного строительства. Но в следующем году эту долю нарастят до 30%, а к 2024-му году планируют выйти на 65%.
Отметим, что для российского рынка ипотеки 2020-й год стал рекордным. С января по ноябрь было выдано примерно 1,5 миллиона ипотечных кредитов. Тогда как за весь 2019-й год было выдано 1,3 миллиона кредитов. Федорко отметил, что рост стал возможен благодаря мерам государственной поддержки, запущенным по инициативе Президента РФ. Среди мер - льготное кредитование и снижение ключевой банковской ставки до 4,25%.