Ценам на российскую нефть предрекли обвал из-за роста экспорта
Россия до конца текущего года планирует увеличить объемы отгрузки нефти через порты Балтийского моря. В этой связи нефтетрейдеры предсказывают вместо традиционного повышения цен на сорт Urals накануне Нового года их обвал
Россия до конца текущего года планирует увеличить объемы отгрузки нефти через порты Балтийского моря. В этой связи нефтетрейдеры предсказывают вместо традиционного повышения цен на сорт Urals накануне Нового года их обвал, сообщает Reuters.
Отгрузка нефти из Приморска и Усть-Луги c 21 по 31 декабря увеличится до 2 млн тонн, а за предыдущие 20 дней декабря она составит 1,8 млн тонн. Поставки увеличатся более чем в два раза.
Именно по этой причине цены на нефти марки Urals уже снизились на 60 центов за баррель по отношению к стоимости нефти марки Brent.
Причиной увеличения экспорта аналитики называют падение внутреннего спроса на сырье и недозагрузку нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому российские власти решили поставить за границу избыток нефти.
В ноябре средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals в ноябре 2020 года составляла 43,32 доллар за баррель, что почти в 1,5 раза ниже, чем годом ранее (63,34 доллара за баррель), сообщает агентство ПРАЙМ.
За 11 месяцев 2020 года средняя стоимость барреля Urals составила 41,04 доллара. В 2019 году нефть этой марки стоила 63,51 доллара за баррель. В годовом сопоставлении она уменьшилась за январь–ноябрь на 35,4%.