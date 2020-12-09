Отец бывшего зятя президента перестал быть акционером «банка друзей Путина»
Учредитель знаменитого кооператива «Озеро» и давний знакомый президента России Николай Шамалов в 2019 году перестал быть акционером банка «Россия», который также называют «банком друзей Путина»
Учредитель знаменитого кооператива «Озеро» и давний знакомый президента России Николай Шамалов в 2019 году перестал быть акционером банка «Россия», который также называют «банком друзей Путина». Это может быть последствием развода его сына Кирилла Шамалова с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой.
В расследовании The Bell и «Проект» о банке «Россия», которым владеет Юрий Ковальчук, говорится, что согласно отчету за 2019 год Николаю Шамалову больше не принадлежит доля в размере 9,6%. Шамалов-старший был акционером «банка друзей Путина» с 2004 года. Есть вероятность, что бывший сват главы государства сохранил за собой часть акций, так как «Россия» раскрывает только акционеров с долями выше 5%.
Напомним, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова сыграли свадьбу в 2013 году. После этого зять президента стал сверхбогатым человеком, получив крупную долю в холдинге «Сибур». Более того, 3,8% акций бизнесмен получил всего за 100 долларов, при рыночной стоимости этой доли в 380 млн долларов.
Развелись Шамалов и Тихонова предположительно в 2017 году, после чего доля бывшего зятя президента в «Сибуре» снизилась с 20,9% до 3,9% процента.
«Учитывая, что сразу после развода Кирилл Шамалов уже потерял ряд важных активов, нет никаких сомнений, что семейство продолжают наказывать», - пишет «Проект».