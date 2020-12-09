ЦИК потратил около 300 млн рублей на довыборы в Госдуму в четырех округах
Общие расходы избирательных комиссий в четырех регионах составили больше 291 млн рублей, а ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения довыборов потратил около 9 млн рублей
Центризбирком потратил более 300 млн рублей на проведение довыборов в Госдуму всего в четырех избирательных округах в сентябре 2020 года.
Общие расходы избирательных комиссий в четырех регионах составили больше 291 млн рублей, а ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения довыборов потратил около 9 млн рублей.
243 млн рублей их указанной суммы потратили на компенсацию, дополнительную оплату труда и выплаты гражданам, которые привлекались к работе избирательных комиссий.
ЦИК потратил 8 млн рублей на некие «другие расходы», 7,9 млн рублей - на «дополнительную оплату труда», 3,3 млн рублей – на изготовление печатной продукции и еще 2,3 млн рублей – на канцелярию.
При этом в Центризбиркоме заявили, что сэкономили на проведении довыборов в Госдуму 38 млн рублей, так как изначально на эти цели из бюджета было выделено 338 млн рублей.