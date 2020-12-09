Персональные данные сотен тысяч москвичей, переболевших COVID-19, попали в Сеть
По разным данным, в открытый доступ могла попасть персональная информация более 300 тысяч москвичей, у которых был выявлен COVID-19. В этой базе указаны ФИО граждан, год их рождения, адрес регистрации, номер мобильного телефона и даже паспортные данные
Персональные данные москвичей, которые переболели коронавирусом, попали в Сеть. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По разным данным, в открытый доступ могла попасть персональная информация более 300 тысяч москвичей, у которых был выявлен COVID-19. В этой базе указаны ФИО граждан, год их рождения, адрес регистрации, номер мобильного телефона и даже паспортные данные.
Сейчас московские власти проводят расследование по факту утечки конфиденциальной информации и устанавливают виновных. Одновременно с этим ответственные чиновники чистят чаты в мессенджерах, которые распространяют базу пациентов с коронавирусом.
Предположительно, персональные данные переболевших москвичей могли похитить с компьютера медицинского работника. Также доступ к этой базе есть у комитета госуслуг Москвы.