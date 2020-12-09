09 декабря 2020, 13:38
В Туле сотрудники ФСБ задержали 18-летнего юношу за подготовку нападения на учебное заведение
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает, что задержанный юноша «вдохновлялся» материалами о других нападениях на учебные заведения. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия
Фото: Пятый канал
Сотрудники ФСБ задержали в Туле 18-летнего молодого человека, которого подозревают в подготовке атаки на одно из местных учебных заведений.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает, что задержанный юноша «вдохновлялся» материалами о других нападениях на учебные заведения. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, сообщает РИА Новости.
По факту планов задержанного напасть на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации его действий.