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Санкт-Петербург
09 декабря 2020, 12:59

В Петербурге прошли рейды в ресторанах и барах из «карты сопротивления»

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора в ночь с 8 на 9 декабря провели рейд по барам и ресторанам, которые заявили об отказе соблюдать запрет Смольного на работу в новогодние праздники из-за коронавируса

В Петербурге прошли рейды в ресторанах и барах из «карты сопротивления»

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора в ночь с 8 на 9 декабря провели рейд по барам и ресторанам, которые заявили об отказе соблюдать запрет Смольного на работу в новогодние праздники из-за коронавируса.

По итогам проверки нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения были выявлены в трех заведениях в центре Петербурга, которые работали в ночное время. В этих заведениях были изъяты документы, электронные носители и другие предметы, «представляющие интерес для СК».

Ранее в Петербурге появилась «Карта сопротивления», на которой были указаны рестораны, бары и кальянные, которые намерены игнорировать запрет городских властей на работу в новогодние праздники. Свое решение бизнесмены аргументировали тем, что лучше заплатить штрафы, чем вообще закрыться из-за упущенного дохода.

На «карте сопротивления» отметились уже более 50 заведений как в центре, так и на окраинах города.

Сейчас в Петербурге в рамках борьбы с коронавирусом действуют ограничения на работу общепита в ночное время. Помимо этого, Смольный постановил полностью запретить работу ресторанов и баров с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

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