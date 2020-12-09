Банк «друзей Путина» зарабатывает по 2 млрд рублей в год на платежах россиян за ЖКУ
Самую большую комиссию за коммунальные платежи банк «Россия» берет с жителей Белгородской области. Для них комиссия составляет 2,5%. При этом банк Ковальчука является единственным расчетным банком в регионе
Банк «Россия», который называют «банком друзей Путина», ежегодно зарабатывает около 2 млрд рублей на платежах россиян за жилищно-коммунальные услуги.
Около 150 организаций собирают с россиян платежи за ЖКУ через банк «Россия», который возглавляет друг президента России Юрий Ковальчук. «Проект» и The Bell подсчитали, что за счет большой комиссии от 0,3% до 2,5% (средняя комиссия по стране - 0,4%) банк получает в среднем по 2 млрд рублей прибыли в год.
Самую большую комиссию за коммунальные платежи банк «Россия» берет с жителей Белгородской области. Для них комиссия составляет 2,5%. При этом банк Ковальчука является единственным расчетным банком в регионе. На плательщиках из Белгородской области финансовая организация зарабатывает 650 млн рублей в год.
Больше всего (800 млн рублей в год) банк «Россия» зарабатывает на потребителях в Москве и Подмосковье. Банк владеет долей 24,8% в «Мосэнергосбыте», который обслуживает почти 8 млн россиян.
«Проект» и The Bell также отметили, что большинство поставщиков услуг ЖКХ, через которые банк «Россия» получает комиссию, входят в группу компаний «Интер РАО». Главой этой компании является сын Юрия Ковальчука Борис.
Кроме того, в следующем году власти планируют приватизировать ВЦКП «Жилищное хозяйство» в Петербурге, через которую проходят коммунальные платежи на сумму 70 млрд рублей в год. После приватизации ВЦКП объединят с компанией «Петроэлектросбыт», которая входит в «ИнтерРАО».