09 декабря 2020, 12:12
В России коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 26 190 человек
В России за прошедшие сутки выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 559 человек с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений
В России за прошедшие сутки выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 559 человек с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений.
Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 541 199 человек. Из них скончались 44 718 человек.
В Москве суточный прирост заразившихся составил 5 145 человек, в Санкт-Петербурге – 3 761, в Московской области – 1 372, в Нижегородской области – 494, в Свердловской области – 385, в Ростовской области – 372, в Красноярском крае – 340, в Воронежской области – 380, в Архангельской области – 396.