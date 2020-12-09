На Кубани задержали полицейских, которые получили от водителей взяток на 54 млн рублей
В Краснодарском крае пресекли деятельность банды полицейских, которые на регулярной основе брали взятки от водителей. По предварительным подсчетам, за четыре года правоохранители получили от автомобилистов около 54 млн рублей
В Краснодарском крае пресекли деятельность банды полицейских, которые на регулярной основе брали взятки от водителей. По предварительным подсчетам, за четыре года правоохранители получили от автомобилистов около 54 млн рублей.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости, что полицейские-коррупционеры работали на стационарном посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ». Преступная группа насчитывала 15 человек. Четверо из них после задержания согласились сотрудничать со следствием.
Полицейские вымогали взятки за непривлечение к административной и уголовной ответственности граждан и юридических лиц за деяния, связанные с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края. Водители платили «дань» и за сам проезд через указанный пост ДПС.
Ранее сообщалось о банде полицейских, которая действовала на посту ДПС «Кущевский». Там силовик подбрасывали водителям наркотики и предлагали решить проблему на месте за определенную сумму. Заплативших отпускали со штрафами или условными наказаниями, а остальные становились фигурантами уголовных дел.