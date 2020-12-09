«Медиазона» подала в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить расследование о коронавирусе в колониях
Издание «Медиазона» подала иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за требований ведомств удалить информацию, как коронавирус неконтролируемо распространялся в системе ФСИН
Издание «Медиазона» подала иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за цензуры. Речь идет о требовании ведомств удалить с сайта издания статью о том, как коронавирус неконтролируемо распространялся в системе ФСИН.
Глава правозащитного движения «Агора» Павел Чиков сообщил, что главред «Медиазоны» Сергей Смирнов просит признать требование надзорных ведомств незаконным.
В начале декабря Генпрокуратура приняла требование «о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию о коронавирусной инфекции, распространяемую с нарушением закона». Затем Роскомнадзор потребовал удалить расследование «Медиазоны» о том, как в российских колониях заключенные и сотрудники заражаются коронавирусной инфекцией. В РКН сочли данную информацию несоответствующей действительности. Какая именно информация является недостоверной, в ведомстве не уточнили.
Редакция с мнением Роскомнадзора не согласилось, однако из-за угрозы блокировки удалило весь текст исследования.
«Даже по обрывочным данным там было видно, что ФСИН привирает о числе больных, но Роскомндазор решил, что это «недостоверная информация». А достоверная - это данные ФСИН о том, что за всю эпидемию заразились полторы тысячи зэков (это при в скором времени уже 2,5 млн заболевших по стране!) и умер всего один (!) человек», - написал в своем блоге Сергей Смирнов, слова которого приводит Znak.com.