09 декабря 2020, 11:35
В Калужской области ковидным больницам передали святую воду и духовную литературу
В Калужской области больницам для коронавирусных пациентов передали святую воду и комплекты духовной литературы передали. Такую помощь получили 18 ковидных отделений
В Калужской области больницам для коронавирусных пациентов передали святую воду и комплекты духовной литературы передали. Такую помощь получили 18 ковидных отделений.
Заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков рассказал изданию «Подъем», что святую воду и духовную литературу попросили сами пациенты.
«После того как в ковид-стационарах наши друзья священники совершили обходы, пациенты изъявили желание, находясь на лечении, почитать духовную литературу», - сообщил чиновник.
Замглавы Минздрава отметил также, что «врачи – не боги, но всегда есть надежда на чудо». «Медицина и в моем случае православие идут рядом», - добавил чиновник.