СКР назвал убийством авторитета Япончика личную неприязнь к нему вора в законе Махо
Следственный комитет России назвал мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик личную неприязнь е нему вора в законе Ильи Симонии (Махо)
Следственный комитет России назвал мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик личную неприязнь е нему вора в законе Ильи Симонии (Махо).
Замглавы ведомства Ростислав Рассохов в интервью «Коммерсанту» сообщил, что конфликт между авторитетами Япончиком и Махо начался в 1980-е годы, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.
«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии», - заявил следователь.
Ранее предполагалось, что к убийству Япончика мог быть причастен криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Однако доказать эту версию следователи не смогли.
Вячеслав Иваньков был ранен киллером 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В авторитета стреляли из снайперской винтовки из «Газели», припаркованной рядом с рестораном. Спустя несколько месяцев Япончик скончался.
По делу об убийстве криминального авторитета были арестованы выходцы с Кавказа Муртаза Шадания и Джамбула Джанашия. Организатор покушения на Япончика Илья Симония находится в международном розыске.