Разработчик «Спутника V» опроверг необходимость длительного отказа от алкоголя в период вакцинации
Академик Александр Гинцбург - директор научного центра имени Гамалеи, где была создана вакцина против коронавируса «Спутник V», опроверг сведения о необходимости длительного воздержания от алкоголя ради прививки
Академик Александр Гинцбург - директор научного центра имени Гамалеи, где была создана вакцина против коронавируса «Спутник V», опроверг сведения о необходимости длительного воздержания от алкоголя ради прививки.
Специалист заявил, что спиртные напитки при вакцинации «Спутником V» не запрещаются, однако их нужно употреблять без излишеств. Гинцбург в беседе с РБК подчеркнул, что речь идет лишь о «разумном ограничении» потребления алкоголя до тех пор, пока организм не сформировал иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.
Такое требование, по его словам, справедливо для любой вакцины от COVID-19, отметил академик.
По словам специалиста, алкоголь может снижать иммунитет и делать процесс вакцинирования бессмысленным. Для достижения наилучшего результата, регулировать употребление спиртного нужно в течение 42 дней. «Бокал шампанского в период вакцинации выпить можно», - добавил академик.