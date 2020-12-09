ЦИК доверит проверку подписей в поддержку кандидатов искусственному интеллекту
Член ЦИК Антон Лопатин рассказал, что пока эта система находится в опытной эксплуатации, а нейросетевую модель обучают, как минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов
Российский Центризбирком начал тестировать проверку подписных листов с программно-аппаратным комплексом с привлечением нейросети.
Член ЦИК Антон Лопатин рассказал «Интерфаксу», что пока эта система находится в опытной эксплуатации, а нейросетевую модель обучают, как минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов.
В Центризбиркоме заявляют, что проверка подписей в поддержку выдвижения того или иного кандидата позволит «уйти от спекуляций на эту тему».
Комплекс должен автоматически сверять данные в подписном листе с электронным регистром избирателей. В случае каких-либо отличий в данных в регистре, эксперт определит, могут ли это быть особенности почерка избирателя или фальсифицированная подпись.
Напомним, что сейчас подписные листы проверяются вручную. При этом проверка подписей зачастую является основным инструментом власти для недопуска независимых кандидатов на выборы. Так, громкий скандал разгорелся на выборах в Мосгордуму в 2019 году, когда якобы из-за высокого процента брака в подписных листах в регистрации отказали практически всем независимым кандидатам в депутаты. Оппозиционеры в свою очередь сообщили, что при ручной проверке подписей эксперты специально забивали имена избирателей с ошибками в базу, чтобы получить вердикт о недостоверности подписи.