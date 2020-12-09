СКР возбудил дело по факту закупки обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам
Военные следователи Следственного комитета возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту закупок обмундирования для Росгвардии. По данным следствия, закупки 2017-2019 годов были проведены по завышенным ценам
Военные следователи Следственного комитета возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту закупок обмундирования для Росгвардии. По данным следствия, закупки 2017-2019 годов были проведены по завышенным ценам.
Согласно материалам следствия, обмундирование для сотрудников национальной гвардии закупалось у одного поставщика - компании «Спецшвейснаб» из Уфы. эта фирма за 3 года получила 134 госконтракта общей стоимостью 3 млрд 643 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. При этом «КоммерсантЪ» сообщает, что в деле есть явка с повинной гендиректора компании-подрядчика. По данным издания, нарушения при осуществлении госзакупок могут быть связаны с бывшим замглавы Росгвардии Сергеем Милейко. Ранее он был задержан по делу о мошенничестве.
Ущерб по делу предварительно оценен в 680 млн рублей. Например, пара перчаток закупалась по 720 рублей за штуку при стоимости 580 рублей, поясные ремни – за 600 рублей вместо 395 рублей.