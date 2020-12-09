09 декабря 2020, 08:01
В Татарстане глава поселка застрелил местную жительницу, перепутав ее с лисой
В Татарстане следователи заподозрили главу сельского поселения в смерти по неосторожности. По версии следствия, чиновник застрелил местную жительницу, которая ранее пожаловалась на дикую лису
В Татарстане следователи заподозрили главу сельского поселения в смерти по неосторожности. По версии следствия, чиновник застрелил местную жительницу, которая ранее пожаловалась на дикую лису.
Женщина из поселка Куланга Кайбицкого района вместе с мужем обратились за помощью к главе поселка в борьбе с лисой, которая повадилась бегать к ним на участок.
Чиновник пришел с ружьем, чтобы отстрелить лису, но попал в хозяйку дома. Главе поселения показалось, что дикий зверь спрятался за надворной постройкой, после чего он произвел несколько выстрелов. Вместо лисы за постройкой находилась женщина. С ранением ее доставили в больницу, однако врачи спасти ее не смогли.