Матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истамбулом» прервали из-за расистского высказывания арбитра
Футболисты французского ПСЖ и турецкого «Истанбула» во время матча группового этапа Лиги чемпионов покинули поле из-за арбитра, который позволил себе расистское высказывание. Напомним, что УЕФА официально выступает против любых проявлений расизма
Футболисты французского ПСЖ и турецкого «Истанбула» во время матча группового этапа Лиги чемпионов покинули поле из-за арбитра, который позволил себе расистское высказывание. Напомним, что УЕФА официально выступает против любых проявлений расизма.
Игра была прервана в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром».
«Черный парень (судья употребил слово negru – ред.) там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», - заявил Себастьян Чолтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану.
К арбитру подошел нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство его словами. Затем футболисты ПСЖ Неймар и Маркиньос пытались выяснить, действительно ли судья назвал помощника тренера «черным парнем».
Первым поле в знак протеста покинул Демба Ба,после чего за ним последовали и другие игроки.
Матч в Париже должен был быть возобновлен в 00:00 по московскому времени, однако футболисты отказались вернуться на поле. Спортсмены требовали вывести судью Чолтеску из состава делегации.
В итоге было решено доиграть матч между ПСЖ и «Истамбулом» 9 декабря. Об этом сообщатся на сайт УЕФА. Игра продолжится с 14-й минуты.
Резервный арбитр Себастьян Чолтеску заявил, что «negru» на румынском языке означает черный. «Я не расист», - заверил судья.