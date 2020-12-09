Мамба и центр «Насилию.нет» провели совместный опрос среди женщин
Целью исследования было выяснить глубину проблемы, и понять какой % пострадавших готовы обратиться за помощью. В опросе приняли участие 6342 женщины от 18 до 65 лет, из России и стран бывшего Союза
Социологический опрос провели центр «Насилию.нет» и приложение Мамба. Мероприятие проводилось в рамках Международного дня борьбы против насилия по отношению к женщинам. Целью исследования было выяснить глубину проблемы, и понять какой % пострадавших готовы обратиться за помощью. В опросе приняли участие 6342 женщины от 18 до 65 лет, из России и стран бывшего Союза.
Один из вопросов исследования был «Считаете ли вы эту проблему актуальной для России? Ответ «да» выбрали 57,7% женщин. Ответ «скорее да» выбрали 27, 2%. То есть суммарно, 84,2% подтвердили, что проблема стоит остро. При этом почти половина опрошенных женщин признались, что они сталкивались с проблемой насилия в собственной семье (42,9%).
Не смотря на эти плачевные цифры 47,3% женщин сказали, что никогда не будут искать помощи, и обращаться в центры для решения проблем насилия.
Опрос выявил две основных причины нежелания обращаться за помощью к психологам и юристам: недостаточная осведомленность об организациях, подобных центру «Насилию.нет» - в этом признались 35,4% пользовательниц. И вторая причина – желание решить проблему самостоятельно (35%).
Но есть и позитивные цифры в исследовании Мамбы: даже имея негативный опыт более 58,9% зарегистрированных в приложении женщин, ставят своей целью найти партнера для создания семьи. И почти 76,8% верят в гармоничные, светлые отношения, построенные на любви и взаимопонимании. Навсегда разочаровались в мужчинах 1% опрошенных пользовательниц.
Результаты опроса прокомментировал директор Мамбы Ярослав Сергеев: «Одна из миссий Мамбы - это дать шанс найти своего человека и создать семью, в основе которой будут лежать гармоничные отношения и забота друг о друге. Поэтому нам очень важны подобные опросы и совместные проекты с такими организациями как «Насилию.нет». Это позволяют исследовать и понимать свою аудиторию, а затем информировать ее через СМИ и соцсети. Радует, что всего лишь 1% опрошенных женщин разочарованы в предыдущем опыте, а остальные верят в лучшее и зарегистрировались на Мамбе с целью начать новые отношения. Это как раз то, о чем я часто говорю в своих интервью: главное условие для успешного поиска пары - это позитивный настрой и терпение»