09 декабря 2020, 04:15
Прокуратура Франции потребовала посадить экс-президента Николя Саркози на 4 года
Прокуратура Франции потребовала для бывшего президента страны Николя Саркози наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года по делу о коррупции и торговле влиянием
Прокуратура Франции потребовала для бывшего президента страны Николя Саркози наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года по делу о коррупции и торговле влиянием.
Аналогичные сроки гособвинение запросило для двух других фигурантов дела - адвоката экс-президента Тьерри Эрзога и бывшего сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, бывший президент Франции Николя Саркози пообещал Жильберу Азиберу через своего адвоката должность в Монако. Взамен судья должен был предоставить информацию о ходе расследования дела о возможном незаконногм финансировании предвыборной выборной кампании Николя Саркози в 2007 году со стороны наследницы парфюмерно-косметической компании L`Oreal.