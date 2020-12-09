09 декабря 2020, 03:13
Управделами президента потратит 10 млн рублей на защиту «прослушки»
Управление делами президента заказало для своих нужд оборудование для поиска прослушивающих устройств. Соответствующий заказ разместило на портале госзакупок подведомственное управлению ФГУП «Предприятие по поставкам продукции»
Управление делами президента заказало для своих нужд оборудование для поиска прослушивающих устройств. Соответствующий заказ разместило на портале госзакупок подведомственное управлению ФГУП «Предприятие по поставкам продукции». Стоимость контракта составляет 10,8 млн рублей.
В тендерной документации отмечается, что оборудование для поиска «прослушки» должно иметь сертификат соответствия ФСБ России.
Ведомству нужны три аппаратно-программных комплекса «Парнас». Один из них, «Парнас-КЦП», предназначен для поиска размещенных в технике микрофонов с дистанционным управлением. Два других комплекса, «Парнас ЭХО-4» и «Парнас ЭХО-12», необходимы для оценки защищенности устройств, сообщают «Открытые медиа».