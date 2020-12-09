Суд обязал «Московский школьник» выплатить компенсацию по делу об отравлении воспитанников детсада
Мосгорсуд обязал компанию «Московский школьник», которую связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, выплатить компенсацию родителям воспитанников детских садов, попавшим в больницу с дизентерией
Мосгорсуд обязал компанию «Московский школьник», которую связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, выплатить компенсацию родителям воспитанников детских садов, попавшим в больницу с дизентерией. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей.
В суд с иском к поставщику питания обратились родители воспитанников детского сада №1095.
«50 тысяч с «Московского школьника» и 50 тысяч со школы. Я считаю, что это правильно — школа тоже несет ответственность, поскольку дети отравились на ее территории», - сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая представляет интересы родителей пострадавших детей.
Отметим, что ранее Мосгорсуд присудил истцам компенсацию в 50 тысяч рублей, посчитав, что ответственность за отравление малышей несет только «Московский школьник», однако дело было отправлено на пересмотр. При этом суд первой инстанции (Бабушкинский райсуд) вообще отказал потерпевшим в компенсации.