У дочери Сергея Кириенко нашли гражданство Франции. Сама она эту информацию опровергла
В каком году и на каком основании дочь Сергея Кириенко получила гражданство Франции, не сообщается. Из социальных сетей следует, что Любовь Кириенко училась в парижской ESCP Business School, затем работала во французском пиар-агентстве 14 septembre
Дочь замглавы Администрации президента Сергея Кириенко имеет гражданство Франции. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на базу лиц с двойным гражданством Федеральной миграционной службы.
Журналисты нашли в этой базе 30-летнюю Любовь Кириенко. Дата рождения и номер ее паспорта совпадают с аналогичными данными дочери высокопоставленного чиновника. О наличии второго гражданства девушка сообщила в Федеральную миграционную службу, отмечает издание.
В каком году и на каком основании дочь Сергея Кириенко получила гражданство Франции, не сообщается. Из социальных сетей следует, что Любовь Кириенко училась в парижской ESCP Business School, затем работала во французском пиар-агентстве 14 septembre.
Напомним, что Сергей Кириенко осенью текущего года попал под санкции Евросоюза и Великобритании из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Сама Любовь Кириенко опровергла информацию о наличии у нее французского гражданства. Женщина заявила, что у нее было и есть только гражданство России. Дочь чиновника пригрозила подать в суд на The Insider.