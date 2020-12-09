09 декабря 2020, 01:41
Apple представила наушники AirPods Max стоимостью 63 тысячи рублей
Компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Производитель обещает «высочайшее» качество звука «в полной гармонии с волшебной простотой AirPods»
Компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением AirPods Max стоимостью 63 тысячи рублей. Производитель обещает «высочайшее» качество звука «в полной гармонии с волшебной простотой AirPods».
В описании говорится, что все элементы AirPods Max спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы. Это в свою очередь обеспечит «невероятное качество и богатство звука».
Также сообщается, что на одном из наушников сверху размещено колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch. Этим колесиком можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.
Наушники AirPods Max представлены в пяти цветах. В продажу они поступят 15 декабря.