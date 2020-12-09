Госдума одобрила законопроект, значительно расширяющий права полицейских
Депутаты Госдумы 8 декабря одобрили законопроект, который существенно расширяет полномочия сотрудников полиции. Новый закон разрешает полицейским не представляться, не называть свое звание и должность
Депутаты Госдумы 8 декабря одобрили законопроект, который существенно расширяет полномочия сотрудников полиции. Новый закон разрешает полицейским не представляться, не называть свое звание и должность, не предъявлять служебное удостоверение, если его жизни и здоровью угрожает опасность или ему необходимо срочно пресечь преступление и правонарушение.
В соответствии с законопроектом сотрудник МВД при исполнении своих обязанностей «не должен быть зависим от решений политических партий, общественных объединений и религиозных организаций».
Полицейским также предоставляется право проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля, если у него есть основания предполагать, что данное лицо перевозит запрещенные предметы. Сотрудникам МВД новый законопроект дает право проникать в чужое жилище, на земельные участки, если есть необходимость задержать подозреваемых или обвиняемых в совершении того или иного преступления.
Помимо этого, полицейским дадут право вскрывать машины, проникать в них для спасения жизни граждан, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и ЧС, для задержания преступников. При этом вскрыть можно любую машину.