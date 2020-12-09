Астраханские следователи установили виновника отравления людей в бассейне
Астраханские силовики нашли виновного в массовом отравлении посетителей бассейна «Динамо». Обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, предъявлено и.о. директора спорткомплекса
Астраханские силовики нашли виновного в массовом отравлении посетителей бассейна «Динамо». Обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, предъявлено и.о. директора спорткомплекса.
В материалах следствия говорится, что около 30 посетителей бассейна почувствовали недомогание во время занятий. Медики поставили всем диагноз «отравление хлором». Шестеро пострадавших были госпитализированы в реанимацию.
По версии следствия, неопытный сотрудник в свой первый рабочий день перепутал баки, а из-за смешения двух жидкостей с разным составом произошло обильное выделение газообразного вещества, которое содержало хлор. Этими парами отравились находившиеся в бассейне люди. В СКР отметили, что нового сотрудника допустили к работе без проведения инструктажа.
На сегодняшний день в больнице на лечении остаются 21 ребенок и 9 взрослых. Также астраханские СМИ сообщают, что хлором в бассейне отравился министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин, который помогал эвакуировать пострадавших.