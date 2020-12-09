09 декабря 2020, 00:05
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar ввел плату за бронирование поездок
Популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar ввел для своих пользователей плату за бронирование поездок. Пока взимать «аванс» будут только за дальние поездки, но через несколько месяцев новые правила бронирования будет распространена уже на все поездк
Популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar ввел для своих пользователей плату за бронирование поездок. Пока взимать «аванс» будут только за дальние поездки, но через несколько месяцев новые правила бронирования будет распространена уже на все поездки.
Директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров сообщил ТАСС, что отсматривать возможные поездки в приложении по прежнему можно будет бесплатно, однако забронировать поездку можно будет только после оплаты сервисного сбора. Размер последнего будет зависеть от длины маршрута и количества бронируемых мест.
После оплаты сбора пользователям дается 24 часа на то, чтобы зарезервировать поездку. Если бронирование не удалось, то сервисный сбор вернут.