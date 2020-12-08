Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к НКО
Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, который ужесточает требования к некоммерческим организациям в России
Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, который ужесточает требования к некоммерческим организациям (НКО) в России. Документ подготовили депутаты Василий Пискарев, Наталья Поклонская, Андрей Альшевских и Николай Рыжак.
Согласно законопроекту, общественные организации, которые получают деньги из-за границы и участвуют в политической деятельности в России, должны уведомлять об этом Минюст РФ. Эти сведения должны вноситься в реестр «незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента».
Попавшие в реестр инагентов организации в свою очередь должны каждый квартал уведомлять Минюст о получении и расходовании всех средств, направленных из-за рубежа. Все материалы, выпускаемые такой общественной организацией, подлежат обязательной маркировке. СМИ, которые решат перепечатать эти материалы, так же должны их маркировать.
Законопроект также запрещает НКО, признанным «инагентами», выдвигать своих кандидатов в общественные советы при государственных ведомствах.
Самым спорным стал пункт, который позволяет властям признавать инагентом физическое лицо, а не только общественную организацию. Люди-инагенты должны будут не реже одного раза в полгода предоставлять в Минюст отчет о своей деятельности, а также информировать ведомство о поступлении и расходовании средств, полученных из-за границы.
Ранее власти Евросоюза просили российские власти отказаться от принятия данного законопроекта, который осложнит работу НКО, в том числе и социально ориентированных.