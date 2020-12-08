Спикер Совета Федерации предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Сейчас по льготном ставке можно оформить кредит только на квартиры в новостройках
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Сейчас по льготном ставке можно оформить кредит только на квартиры в новостройках.
Валентина Матвиенко отметила, что ее предложение поможет восстановить рынок недвижимости, который пострадал из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
Спикер Совфеда заявила, что программа льготной ипотеки оказалась эффективной с экономической и социальной точки зрения. По ее данным, многие россияне смогли улучшить свои жилищные условия, а строительные компании смогли преодолеть негативные последствия, вызванные пандемией.
Одновременно с этим Валентина Матвиенко отметила, что даже с учетом положительной динамики «есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки».