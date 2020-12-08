Одного из заместителей гендиректора «Победы» уволили из-за акции в небе в поддержку Дзюбы
Совет директоров «Победы» уволил одного из заместителей гендиректора авиакомпании из-за акции пилотов в поддержку футболиста Артема Дзюбы, которого исключили из национальной сборной из-за слитого в Сеть интимного видео
Совет директоров «Победы» уволил одного из заместителей гендиректора авиакомпании из-за акции пилотов в поддержку футболиста Артема Дзюбы, которого исключили из национальной сборной из-за слитого в Сеть интимного видео.
Какой именно из заместителей уволен, не сообщается.
По данным РБК, гендиректору «Победы» за инцидент в небе был объявлен выговор. Однако Росавиация рекомендовала руководству группы «Аэрофлот» рассмотреть вопрос о соответствии руководства «Победы» занимаемой должности по итогам расследования.
11 ноября экипаж рейса «Победы» из Москвы в Екатеринбург запросил разрешение у диспетчеров на выполнение виражей из-за «необходимости проверки радионавигационных средств». Маневры при этом не были предусмотрены планом полета и разрешением на использование воздушного пространства.
Траектория полета была визуально похожа на упрощенное изображение мужского полового органа.
Расследование, проведенное Росавиацией показало, что экипаж «Победы» запрашивал разрешение на совершение внетрассового полета еще в самом начале рейса. Диспетчер заявил, что его смущает траектория полета, а пилот заявил, что идея принадлежит не ему, а сам он «не рад этому».
В Росавиации особо возмутились тем, что незапланированный маневр был совершен лайнером, в котором находились пассажиры. Маневр мог угрожать безопасности людей.