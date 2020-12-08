Экс-глава Мосгорсуда Ольга Егорова стала советником мэра Сергея Собянина
Ольга Егорова возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет. Однако в этом году она не стала выдвигать свою кандидатуру на переизбрание и попросила Высшую квалификационную коллегию об отставке. Причину своего ухода г-жа Егорова не озвучила
Бывший председатель Мосгордумы Ольга Егорова получила должность советника мэра Москвы Сергея Собянина. В администрации города «Интерфаксу» сообщили, что она будет отвечать за «взаимодействие мэрии с судами».
Ольга Егорова возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет. Однако в этом году она не стала выдвигать свою кандидатуру на переизбрание и попросила Высшую квалификационную коллегию об отставке. Причину своего ухода г-жа Егорова не озвучила.
По неофициальным данным, ее отставка стала следствием конфликта с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Ранее ВС РФ критиковал Ольгу Егорову за недостаточную квалификацию московских судей и вынесение приговоров «под копирку».
Правозащитники и оппозиция в свою очередь постоянно критиковали Егорову за ее отказ утверждать оправдательные приговоры и «предвзятость» в политических дела.
Бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин изданию The Insider рассказывал, что его уволили из-за вынесения оправдательных приговоров. «Карательные органы, ведут статистику судей, которые выносят оправдательные приговоры. Логика такая: зачем судье преступника миловать, наверное, взяточник», - отметил экс-судья.