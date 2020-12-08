Мэрия Москвы из-за коронавируса потратит на украшение города к Новому году в 4 раза меньше, чем в прошлом году
Московские власти только в начале декабря потратили 133,5 млн рублей на украшение города к Новому году. В эту сумму вошли траты префектур административных округов и муниципальных образований, а также расходы на оформление Московского метрополитена
Московские власти только в начале декабря потратили 133,5 млн рублей на украшение города к Новому году. В эту сумму вошли траты префектур административных округов и муниципальных образований, а также расходы на оформление Московского метрополитена (украшение вестибюлей, кассовых зон и информационных стоек), сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные портала госзакупок.
В этом году мэрия решила не закупать новые украшения и обойтись прошлогодними. Вице-мэр Москвы Петр Бирюков заявил, что ранее использованные украшения «передекорируют» в соответствии с новой датой и символикой Нового года.
Власти установят в столице более тысячи новогодних елок и четыре тысячи декоративных конструкций. В некоторых районах будет использоваться технологии дополненной реальности. Так, при наведении камеры смартфона на новогоднюю елку на экране можно будет увидеть сказочных персонажей. Такие технологии можно опробовать в северном округе Москвы.
В этом году столичные власти потратят на новогоднее оформление города в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Тогда было потрачено 561 млн рублей. Такая скромность московских чиновников связана с пандемией коронавируса, из-за которой в городе были отменены традиционные фестивали, ярмарки и другие праздничные мероприятия.