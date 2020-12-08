08 декабря 2020, 14:58
Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года
Президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает «заморозку» накопительной части пенсии до конца 2023 года. Власти рассчитывают, что это позволит федеральному бюджету сэкономить 669,3 млрд рублей
Президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает «заморозку» накопительной части пенсии до конца 2023 года. Власти рассчитывают, что это позволит федеральному бюджету сэкономить 669,3 млрд рублей.
Впервые накопительная часть пенсии россиян была заморожена в 2014 году в связи с финансовым кризисом, который был вызван введением против России санкций из-за присоединения Крыма. Тогда власти уверяли, что заморозка отчислений россиян является временной мерой.
Однако в последующие годы российские власти несколько раз продлевали «заморозку» накопительной части пенсий. Накопительные отчисления работающих граждан тратят на выплаты действующим пенсионерам.