В «Сибуре» подтвердили продажу 3,8% акций экс-зятю президента всего за 100 долларов
Глава холдинга «Сибур» Дмитрий Конов подтвердил информацию о том, что бывший зять президента России Кирилл Шамалов действительно купил 3,8 акций компании всего за 100 долларов. Сделка была совершена накануне свадьбы Кирилла Шамалова на Катерине Тихоновой
Глава холдинга «Сибур» Дмитрий Конов подтвердил информацию о том, что бывший зять президента России Кирилл Шамалов действительно купил 3,8 акций компании всего за 100 долларов. Сделка была совершена накануне свадьбы Кирилла Шамалова на Катерине Тихоновой.
Дмитрий Конов рассказал РБК, что 3,8% акций перешли Кириллу Шамалову в рамках программы мотивации для топ-менеджмента и цену в 100 долларов «некорректно считать отражением стоимости». Напомним, что зять главы государства занимал тогда должность зампреда правления и члена совета директоров «Сибура».
Г-н Конов пояснил, что Шамалов и другие топ-менеджеры холдинга, участвовавшие в программе мотивации, взяли на себя пропорциональную часть долга компании Themis Holdings, которая владела акциями «Сибура».
Четыре топ-менеджера «Сибура» (Шамалов в их число не входил) впервые стали совладельцами компании после ее продажи Леониду Михельсону в 2010 году. В сумме они получили в собственность 5% акций. В 2013 году эти четыре менеджера, к которым тогда уже присоединился зять президента, резко нарастили свою долю в «Сибуре» до 17,5% на пятерых.
Что касается Кирилла Шамалова, то он пришел в «Сибур» в 2008 году, а 3,8% холдинга получил сразу после свадьбы с младшей дочерью Владимира Путина. Рыночная стоимость этого пакета акций, который достался зятю президента за 100 долларов, оценивался в 380 млн долларов.
Отметим, что после развода с Катериной Тихоновой Кирилл Шамалов лишился своей доли в «Сибуре».