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Экономика
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08 декабря 2020, 13:59

Аналитики Saxo Bank опубликовали традиционные «шокирующие» предсказания на 2021 год

Аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные «шокирующие предсказания» на следующий год. Согласно этому прогнозу, многие корпорации могут объявить дефолт, крупные города опустеть

Аналитики Saxo Bank опубликовали традиционные «шокирующие» предсказания на 2021 год

Аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные «шокирующие предсказания» на следующий год. Согласно этому прогнозу, многие корпорации могут объявить дефолт, крупные города опустеть, а по фейковым СМИ будет нанесен мощный удар с помощью технологии блокчейн.

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что пандемия коронавируса и трудные выборы президента США в значительной степени приблизили то, что могло казаться далеким будущим.

В «шокирующем» прогнозе говорится, что отступление коронавируса после начала массовой вакцинации в 2021 году резко повысит риски корпоративных дефолтов. Пандемия усилила накопление долговой нагрузки, которое приобрело опасный размах еще в период мирового финансового кризиса 2008 года. в будущем выяснится, что во время пандемии коронавируса экономика была чрезвычайно перестимулирована, а после вакцинации она очень скоро перегревается. Первыми дефолт могут объявить компании, работающие в секторе физической розничной торговли.

Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что интернет-ритейлер Amazon в будущем году перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр, а власти республики «с распростертыми объятиями встретят гигантскую корпорацию и ее налоги». В свою очередь консультанты от Amazon «помогут» Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов.

После этого, говорится в прогнозе, против компании ополчатся как европейские регуляторы, так и власти США. В итоге Amazon заставят сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС, сообщает «КоммерсантЪ».

В энергетики аналитики ожидают технологического прорыва. Так, в 2021 году передовые системы искусственного интеллекта решат сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы, из-за чего откроется путь к коммерческому использованию ядерного синтеза. Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. «Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости. Уровень жизни во многих странах повысится довольно быстро», - говорится в прогнозе.

Прорыв ожидает и технологию блокчейн. С его помощью будет нанесен мощный удар по источникам и платформам распространения «фейк-ньюс», а крупные СМИ и соцсети будут вынуждены принять новые меры против недостоверной информации в новостях. Общая блокчейн-сеть объединит новостной контент и позволит публиковать новости защищенным образом с проверкой как содержания, так и источника.

Что касается последствий пандемии коронавируса, эксперты датского банка прогнозируют запустение больших городов. Все дело в том, что пандемия ускорила К-образное движение экономики, которое и без нее усиливало неравенство. Дохода одного человека уже далеко недостаточно для содержания семьи, а развитие технологий и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во многих отраслях. В будущем молодые люди останутся жить там, где родились. В свою очередь профессионалы и малоквалифицированные работники в больших городах начнут увольняться из-за падения предложения на рынке труда и вернутся на малую родину.

Отметим, что в прошлом году Saxo Bank предсказал «подрыв устоев» существующего миропорядка и поражение Дональда Трампа на выборах президента США.

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