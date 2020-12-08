08 декабря 2020, 12:59
Финская Nokia на деньги Евросоюза займется развитием сети 6G
Финская Nokia возглавила группу компаний, которая займется развитием нового поколения связи 6G. Проект под названием Hexa-X финансируется за счет средств Евросоюза. По предварительным расчетам, сеть 6G должна заработать в 2030 году
Финская Nokia возглавила группу компаний, которая займется развитием нового поколения связи 6G. Проект под названием Hexa-X финансируется за счет средств Евросоюза.
Агентство Bloomberg сообщает, что сеть 6G будет работать на терагерцовых частотах и обеспечивать связь, которая позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге». Также сеть позволит специалистам создавать голограммы в реальном времени.
По предварительным расчетам, сеть 6G должна заработать в 2030 году. При этом сеть 5G на сегодняшний день еще находится «в зачаточном состоянии».
Стоит отметить, что США и Китай также ведут разработку сети 6G.