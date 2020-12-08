Власти Москвы потратят 59,9 млн рублей, чтобы научить городские камеры распознавать людей по силуэтам
Мэрия Москвы потратит 59,9 млн рублей на внесение изменений в городскую систему видеонаблюдения, чтобы она смогла распознавать граждан по силуэтам. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместило принадлежащее мэрии АО «Электронная Москва»
Мэрия Москвы потратит 59,9 млн рублей на внесение изменений в городскую систему видеонаблюдения, чтобы она смогла распознавать граждан по силуэтам. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместило принадлежащее мэрии АО «Электронная Москва».
Организация разместила два тендера стоимостью 29,9 млн рублей каждый. Согласно заявке, власти Москвы хотят получить программный видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре. Также городским властям нужна программа для хранения и обработки данных силуэтов людей.
Предполагается, что новая система сможет обрабатывать не менее 30 тысяч потоков видеоданных с камер «Единого центра хранения и обработки», задавать каждому силуэту свой трек и позволять искать граждан по нему в базе данных, сообщает «МБХ медиа».