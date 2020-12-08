Кремль в целях конспирации оборудовал для президента одинаковые кабинеты в Подмосковье и Сочи
Вывод о двух одинаковых кабинетах президента в его резиденциях «Ново-Огарево» и «Бочаров ручей» журналисты сделали, проанализировав и сопоставив данные о перелетах «борта №1» СЛО «Россия», а также пресс-релизы о рабочих встречах Путина
Для президента России Владимира Путина в целях конспирации построили два одинаковых рабочих кабинета в его резиденциях в Сочи и Московской области.
Издание «Проект» пишет, что в Кремле придумали хитрость с одинаковыми кабинетами и теперь пресс-служба сообщает о местонахождении главы государства по своему усмотрению.
Вывод о двух одинаковых кабинетах президента в его резиденциях «Ново-Огарево» и «Бочаров ручей» журналисты сделали, проанализировав и сопоставив данные о перелетах «борта №1» СЛО «Россия», а также пресс-релизы о рабочих встречах Путина.
«Проект» со ссылкой на источники пишет, что Владимир Путин находится в Сочи как минимум с конца лета, когда власти стали ждать второй волны коронавируса. При этом в Кремле считают, что простой народ должен думать, что гарант находится в Москве, как и положено. Тогда и появилась идея с одинаковыми кабинетами.
Поскольку из-за пандемии коронавируса журналисты кремлевского пула с президентом в командировки больше не делают, поэтому о местонахождении Владимира Путина сейчас известно только из официальных сообщений Кремля.