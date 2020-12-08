08 декабря 2020, 11:59
Роскомнадзор предупредил СМИ и пользователей соцсетей об ответственности за фейки о вакцинации
Роскомнадзор предупредил СМИ, интернет-ресурсы и пользователей социальных сетей об ответственности за распространение фейковой информации о вакцинации населения от коронавируса и безопасности отечественных вакцин
Роскомнадзор предупредил СМИ, интернет-ресурсы и пользователей социальных сетей об ответственности за распространение фейковой информации о вакцинации населения от коронавируса и безопасности отечественных вакцин.
В ведомстве заявили, что журналисты должны проверять всю информацию о вакцинации перед ее публикацией.
В заявлении РКН говорится, что распространение фейковых сведений о вакцинации против коронавирусной инфекции дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, а также вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике COVID-19. Это в свою очередь может привести к росту заболеваемости и созданию угрозы жизни и здоровью российских граждан.