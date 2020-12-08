В Бурятии врачи и медперсонал сообщили, что с октября не получают стимулирующих выплат
В республике Бурятия местные врачи и медицинский персонал сообщили, что не получают стимулирующие выплаты за работу с ковидными пациентами с октября. Чиновники в ответ на жалобы медиков утверждают, что регион до сих пор не получил деньги на выплаты из федерального бюджета
В республике Бурятия местные врачи и медицинский персонал сообщили, что не получают стимулирующие выплаты за работу с ковидными пациентами с октября. Чиновники в ответ на жалобы медиков утверждают, что регион до сих пор не получил деньги на выплаты из федерального бюджета.
Сотрудники больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ рассказали, что с 15 октября их учреждение было переведено в госпитали для коронавирусных пациентов, что привело к значительному увеличению нагрузки на медиков. «Сегодня уже декабрь, а положенной выплаты за ковид нет за октябрь. И где справедливость, и где наши деньги?» - возмутились медики. Слова которых приводит телеканал «Ариг Ус».
В Минздраве Бурятии отсутствие ковидных выплат объяснили тем, что деньги для медиков из федерального бюджета якобы до сих пор не были перечислены. «Министерство здравоохранения Бурятии ожидает поступления денежных средств для выплаты за октябрь 2020 года», - заявила пресс-секретарь ведомства Юлиана Тарынина.