08 декабря 2020, 11:41
В Дагестане обнаружили мертвым пропавшего брата главы администрации Дагестана
В Дагестане нашли мертвым пропавшего Виталия Гасанова, который приходится братом руководителю администрации главы и правительства республики Алексею Гасанову
В Дагестане нашли мертвым пропавшего Виталия Гасанова, который приходится братом руководителю администрации главы и правительства республики Алексею Гасанову.
Telegram-канал Baza сообщает, что тело брата чиновника обнаружили на берегу водоема рядом с поселком Кривая Балка. Именно в этом поселке Виталия Гасанова видели в последний раз перед исчезновением.
В полиции сообщили, что каких-либо видимых травм на теле мужчины нет. Точную причину его гибели установит экспертиза.
По данным правоохранительных органов, Витай Гасанов пропал еще в начале октября. Он вышел из своего дома в окрестностях Махачкалы и не вернулся. На связь он не выходил с 4 октября.
Силовики рассматривали версию о похищении человека ради выкупа или воздействия на родственников.