08 декабря 2020, 11:31
В России за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 26 097 человек и составило 2 515 009 человек. За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 562 человека
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 26 097 человек и составило 2 515 009 человек.
За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 562 человека. Общее число умерших с начала пандемии возросло до 44 159 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 5 232 новых случая заражений, в Петербурге – 3 734, в Московской области – 1 341, в Нижегородской области – 482, в Свердловской области – 382, в Ростовской области – 368, в Красноярском крае – 337, в Воронежской области – 379, в Архангельской области – 398.
Ранее стало известно, что власти могут ввести новые ограничения на федеральном уровне, если количество заражений коронавирусом в сутки превысит отметку в 30 тысяч человек.