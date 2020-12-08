Компания сына экс-генпрокурора Чайки получила землю в Москве под строительство высотного жилья
Компания «Архплей Девелопмент», совладельцами которой являются сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Игорь Чайка и брат бывшего президента Молдавии Игоря Додона Александр Додон, получила землю для строительства высотного жилья в Москве
Компания «Архплей Девелопмент», совладельцами которой являются сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Игорь Чайка и брат бывшего президента Молдавии Игоря Додона Александр Додон, получила землю для строительства высотного жилья в Москве.
ООО «Дубровская», в которой «Архплей Девелопмент» принадлежит 50%, в декабре 2020 года стало единственным собственником ООО «ДРСУ-34». Эта фирма в свою очередь получила земельный участок в 1-м Дубровском проезде возле станции «Волгоградский проспект». На указанном участке планируется возвести высотный жилой комплекс.
По данным РБК, бенефициары оставшихся 50% ООО «Дубровская» неизвестны и скрыты за трастовой компанией, зарегистрированной на Кипре.
Примечательно, что изначально вести строительство жилья в первом Дубровском проезде планировала группа ПИК. Строительная компания купила этот участок летом прошлого года. Теперь же строительством займется компания, связанная с сыном бывшего генпрокурора.
Игорь Чайка основал «Архплей Девелопмент» в 2017 году вместе с Александром Пономаревым. Тогда 60% акций принадлежали Чайке, а 40% - ООО «Инспайр», которой владеет Пономарев. Сейчас у Игоря Чайки 45% акций, 40% — у компании «Инспайр» и 15% — у Александра Додона.