В Петербурге десятки баров и кафе намерены проигнорировать требование о закрытии в Новый год
В Санкт-Петербурге более 40 кафе и баров заявили о намерении игнорировать антикоронавирусный запрет властей на работу в новогодние праздники (с 30 декабря по 3 января)
В Санкт-Петербурге более 40 кафе и баров заявили о намерении игнорировать антикоронавирусный запрет властей на работу в новогодние праздники (с 30 декабря по 3 января). Список заведений, которые будут функционировать в праздничные дни опубликован на сайте «Карта сопротивления».
На сайте отмечается, что здесь перечислены рестораны, кафе, бары и кальянные, которые «продолжат работать для гостей в штатном режиме». Там же отмечается, что если развлекательные заведения выполнят требование Смольного, то разорятся и закроются, сообщает РБК.
Владельцы сайта уточнили, что двери заведений из списка будут закрыты, а для входа гостям нужно будет постучаться.
Автором проекта стал бизнесмен Александр Коновалов. Он рассказал, что к «сопротивлению» планируют присоединиться еще 200 заведений, которым в новогодние праздники предписано закрыться. Предприниматель отметил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций.