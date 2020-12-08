08 декабря 2020, 08:09
Клиенты Сбербанка забрали со своих вкладов рекордную сумму
Аналитик банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что это рекордный показатель с 2014 года. За прошедшие шесть лет клиенты государственного Сбербанка сняли со своих счетов 166,7 млрд рублей
Сбербанк отчитался об оттоке денежных средств с рублевых депозитов, открытых физическими лицами, в размере 101,1 млрд рублей.
Аналитик банка БКФ Максим Осадчий сообщил РБК, что это рекордный показатель с 2014 года. За прошедшие шесть лет клиенты государственного Сбербанка сняли со своих счетов 166,7 млрд рублей.
Остатки на валютных вкладах клиентов-физлиц в Сбербанке сократились на 52,6 млн долларов. В сентябре 2020 года отток валюты с депозитов составил 441,8 млн долларов.
Одновременно с этим рублевые текущие счета клиенты пополнили на 143,4 млрд рублей, а валютные - на 636,8 млн долларов.