08 декабря 2020, 08:01
Главу пресс-службы парламента Дагестана отстранили от работы за неподобающие высказывания
Главу пресс-службы парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы в связи с его «публичными высказываниями и оценкой деятельности органов государственной власти и их руководителей»
Главу пресс-службы парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы в связи с его «публичными высказываниями и оценкой деятельности органов государственной власти и их руководителей».
В отношении Уллубия Эрболатова также начала служебная проверка, сообщает «Медуза».
Издание «Новое дело» сообщает, что пресс-секретаря могли отстранить от работы из-за того, что в своем телеграмм-канале он назвал госсекретаря Дагестана «решалой». Сейчас этот пост уже удален.