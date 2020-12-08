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Политика
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
08 декабря 2020, 08:01

Главу пресс-службы парламента Дагестана отстранили от работы за неподобающие высказывания

Главу пресс-службы парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы в связи с его «публичными высказываниями и оценкой деятельности органов государственной власти и их руководителей»

Главу пресс-службы парламента Дагестана отстранили от работы за неподобающие высказывания

Главу пресс-службы парламента Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы в связи с его «публичными высказываниями и оценкой деятельности органов государственной власти и их руководителей».

В отношении Уллубия Эрболатова также начала служебная проверка, сообщает «Медуза».

Издание «Новое дело» сообщает, что пресс-секретаря могли отстранить от работы из-за того, что в своем телеграмм-канале он назвал госсекретаря Дагестана «решалой». Сейчас этот пост уже удален.

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