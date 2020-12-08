Московских полицейских обвинили в получении взяток от главы кинокомпании за перекрытие улиц для съемок
Пресненский райсуд Москвы отправил под домашний арест замначальника управления охраны общественного порядка (УООП) столичного управления МВД Сергея Кулишова по делу о взятках
Пресненский райсуд Москвы отправил под домашний арест замначальника управления охраны общественного порядка (УООП) столичного управления МВД Сергея Кулишова по делу о взятках. Аналогичное обвинение предъявлено его подчиненным – замглавы 3-го отдела УООП Игорю Файзуллину, старшему инспектору управления Денису Федорову и замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрию Смолину.
По версии следствия, сотрудники московской полиции получили от гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие для транспорта и пешеходов улиц, которые примыкали к местам проведения съемок фильма о серийном убийце Андрее Чикатило, сообщает «КоммерсантЪ».
Полицейские Кулишов, Файзуллин и Федоров получили взятки от Большакова за перекрытие улиц 9 октября в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы, в конце октября - в районе Кривоарбатского переулка и 18 ноября - в районе Театральной площади. Суммы взяток составили 140 тысяч рублей, 180 тысяч и 80 тысяч рублей.
Денис Федоров и Игорь Файзуллина признали свою вину и дали показания на других фигурантов дела. Дмитрий Смолин свою вину также признал, а Сергей Кулишов заявил о своей невиновности.
Информации о том, было ли возбуждено дело в отношении главы кинокомпании за дачу взятки должностному лицу, пока нет.